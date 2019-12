El Rayo de Paula Fernández empata i l'Atlètic aguanta el pols amb el Barça

El Rayo Vallecano de la santfruitosenca Paula Fernández va empatar a casa (1-1) davant del CD Tacón, en un dels derbis madrilenys de la Lliga Iberdrola, i baixa a la setena posició, superat per la Reial Societat de la monistrolenca Núria Mendoza, que dissabte havia derrotat el Logronyo per 5-0. Totes dues van jugar. Mendoza, els noranta minuts i Fernández, els vint finals. No va tenir participació la manresana Marta Perarnau en l'empat de dissabte del Betis (1-1) a casa contra l'Spòrting Huelva. Les andaluses són penúltimes. Ahir, l'Atlètic de Madrid va vèncer per 0-2 el Granadilla i es manté a cinc punts del Barça, que dissabte havia derrotat l'Espanyol, cuer, per 0-4.