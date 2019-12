El Sabadell tomba una Joviat que no tenia opcions

La Joviat, ja descendida al grup 2, no va poder aconseguir el triomf de l'orgull davant un Sabadell exigit a aconseguir la permanència de la màxima categoria de cadet femení. Després de guanyar un dels 14 partits del grup 1, les manresanes visitaven la pista del Sabadell amb les esperances de tancar la seva participació amb bona cara. El Sabadell, però, que es jugava la cinquena plaça amb el Maresme i l'Hospitalet, no podia fallar. A l'inici, la Joviat sortia imparable amb un 0-6 que un minut després capgirava el Sabadell. A partir d'aquí, les manresanes veien com el rival augmentava a poc a poc la diferència en el marcador. Poc abans del descans, la Joviat s'acostaria lleugerament amb el 24-18 a falta de dos minuts per a la pausa. A la segona part del partit, l'avantatge local va anar novament en augment fins a la fi.