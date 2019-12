Suspenen el partit Rayo-Albacete per crits de «nazi» a l'ucraïnès Zozulya

El partit entre el Rayo Vallecano i l'Albacete va ser suspès ahir a la mitja part després que els jugadors manxecs es neguessin a sortir al camp de Vallecas pels crits de «nazi» contra el seu company ucraïnès Roman Zozulya. L'afició vallecana va començar a increpar el davanter i, després que l'àrbitre ja aturés el partit a la primera part, i la megafonia avisés de la possible suspensió, els seguidors locals no van parar i es va procedir a la suspensió amb 0-0 al marcador i l'Albacete amb un home menys. Zozulya va estar a punt de fitxar pel Rayo el 2017, però no ho va fer i va tornar al Betis després que els seguidors madrilenys s'hi oposessin per la seva suposada pertinença a un grup paramilitar ucraïnès.