Un Vilatorrada sòlid al final lliga una nova victòria a casa

El Club Bàsquet Vilatorrada va aconseguir un nou triomf a la seva pista, aquesta vegada davant el Sant Nicolau sabadellenc, en un matx en què els atacs es van imposar de forma clara a les defenses i en el qual els bagencs van anar gran part del mateix per davant en el marcador.

Els jugadors dirigits per Josep Ferre van sortir amb molta força i van clavar un parcial inicial de 10-0, però els visitants van reaccionar de seguida gràcies al llançament exterior i les bones individualitats d'alguns dels seus jugadors. El primer quart es va tancar amb cinc punts d'avantatge pels bagencs (31-26). En el segon l'anotació va baixar per les dues bandes, però això no va impedir que els homes locals ampliessin el marge fins els set punts a la mitja part de l'enfrontament (52-45).

En la segona meitat els santjoanencs van seguir encertats des del triple (en van anotar catorze durant tot el partit), i això els va ajudar a fer més gran el forat al final del tercer quart (77-64). En l'últim període els sabadellencs no van llançar la tovallola en cap moment i es van situar a només dos en els darrers tres minuts (84-82). En aquests el Vilatorrada es va mostrar més sòlid i no va tornar a deixar anotar el seu rival, que va veure com el triomf es quedava a la localitat bagenca.