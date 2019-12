El Barça «dribla» els rivals anglesos i jugarà amb un Nàpols en transformació

No serà ni el Chelsea ni tampoc el Tottenham de Mourinho, que fins al darrer moment del sorteig de Nyon va estar a punt de pertocar a l'equip blaugrana. El Barça disputarà, els mesos de febrer i març, els vuitens de final de la Lliga de Campions amb el Nàpols. Serà la primera eliminatòria oficial entre tots dos equips, que tenen en comú haver tingut a les seves files Maradona. Tot i la classificació per als vuitens, al club italià van destituir el seu tècnic, Carlo Ancelotti. Hi acaba d'arribar Gennaro Gatusso, que va perdre en el primer partit amb el Parma (1-2). A la lliga, el Nàpols és vuitè.

Però compte amb el club del sud d'Itàlia. És capaç de transformar-se en els partits grans, cosa que ja va fer en aquesta campanya europea en sumar 4 punts en dos partits amb el Liverpool, el campió d'Europa

La temporada de l'equip italià ha estat fins ara d'una alta intensitat. Va començar amb Carlo Ancelotti a la banqueta i amb l'ambició de lluitar fins al final pel títol de lliga, però una crisi interna encetada a l'octubre va frenar dràsticament el rendiment i, després de vuit partits consecutius sense conèixer la victòria en la Sèrie A, l'equip és ara vuitè i fora dels llocs europeus. Dimecres passat, Aurelio de Laurentiis, el president, va decidir destituir Ancelotti i va contractar Gennaro Gattuso, extècnic del Milà, a qui demana aixecar l'equip.

La versió trista, sense confiança ni ritme vista fins ara en la competició de lliga, va deixar pas a un equip diferent en els partits grans de Copa d'Europa, en la qual els napolitans van doblegar amb un sòlid 2-0 el Liverpool a casa i van obtenir un 1-1 a Anfield. I és que el Nàpols és un club que viu de motivacions i grans emocions. En els moments d'eufòria, ha estat capaç de gestes èpiques no només a Itàlia sinó també a la Copa d'Europa.

De fet, també l'any passat, quan va ser aparellat en un grup de la mort amb el Liverpool i el PSG, el Nàpols va arribar a l'última jornada amb opcions de classificar-se i no va quedar lluny d'eliminar el Liverpool.

Tàcticament, l'equip que des de fa pocs dies entrena Gattuso juga amb un 4-3-3, amb l'espanyol Fabián Ruiz i el polonès Zielinski de volants protegits al centre de camp pel brasiler Allan. Disposa d'una saga d'alt nivell, amb el grec Kostas Manolas, que ja va eliminar el Barça de la Champions amb la samarreta del Roma fa dos anys, i el senegalès Kalidou Koulibaly. I llueix una gran quantitat d'alternatives en l'ofensiva amb Fernando Llorente i Callejón, el belga Dries Mertens, Lorenzo Insigne, més el polonès Milik i el mexicà Hirving Lozano. És un rival imprevisible i que és molt ric en recursos. Ahir Ernesto Valverde el va definir com un adversari «dur i complicat, amb un gran ambient al seu estadi. Té jugadors perillosos com Mertens i Insigne però ara no sabem com estarà al febrer».