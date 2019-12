La berguedana Àneu Ferrer domina les proves d'esquena i de papallona en els catalans

arxiu particular

Àneu Ferrer

Àmplia representació de nedadors de la Catalunya Central en els Campionats de Catalunya de natació, que, en les categories júnior i infantil, va acollir la piscina Nova de l'Escullera del CN Barcelona. De casa nostra, la representant més destacada va ser la berguedana Àneu Ferrer ( CN Vic-ETB), que es va imposar amb solvència en la majoria de proves d'esquena i papallona entre les júniors. Va ser primera en els 50 esquena amb 30.37 i en els 100 esquena amb 1.04.31; fou segona en els 200 esquena amb 2.17.25; i també va guanyar els 200 papallona amb 2.21.05 i els 100 papallona amb 1.04.18; pel que fa als relleus, va ser campiona amb el CN Vic-ETB en els 4x100 estils amb 4.30.58 i va ser sisena en els 4x100 lliures amb 4.11.05.

Igualment en categoria júnior, la nedadora manresana Queralt Velasco, que aquesta temporada ha tornat a les files del CN Terrassa, va assolir l'accés per a la final B dels 100 lliures amb un temps d'1.02.18 (millor marca personal), i en què es va imposar després amb 1.01.80 i va millorar la marca assolida en la sessió preliminar matinal. Amb el relleu del 4x200 lliures es va proclamar campiona de Catalunya amb 8.40.19. En els 400 lliures va ser setena amb 4.35.50, en els 50 lliures va ocupar el lloc 42 amb 22.98 i als 50 papallona va finalitzar 33a amb 32.58.

Del CN Minorisa, en els 400 estils infantils, Maria Josep Egea, 26a amb 5.39.53; i entre els júniors, Aroa Serracanta, 31a ab 5.50.04; en els 50 lliures infantils, Ivette Sánchez, 19a amb 29.83; en els 50 braça infantils, Maria Josep Egea, 8a amb 36.71; en els 50 papallona infantils, segon lloc per a Èric de Arco amb 27.1; i entre els júniors, Quim Gonzalbo, 8è am 27.22; en els 100 braça infantil, primer lloc a la final B de Sara Jaramillo amb 1.21.13 i 16è de Maria Josep Egea amb 1.22.96; en els 200 esquena júniors, quarta plaça per a Èrik Ribes amb 2.14.28 i 16a de Gabriel Jan Iwan amb 2.20.69; en els 200 papallona infantils, Èric de Arco, 9è amb 2.22.95; en els 200 braça infantils, Sara Jaramillo, 10a amb 2.55.35 i Maria Josep Egea, 13a amb 2.55.89; en els 200 lliures júniors, Quim Gonzalbo, 20è amb 2.06.40; en els 100 papallona infantils, Èric de Arco, 6è amb 1.01.46; i en júniors, Quim Gonzalbo , 14è amb 1.00.86; en els 100 esquena infantils, Èric de Arco, 14è amb 1.05.83; i entre els júniors, 6è Èrik Ribes amb 1.02.75.

Pel que fa als relleus, el CN Minorisa va ser12è en els 4x200 lliures infantils amb Anna Salvans, Ivette Sánchez, Maria Josep Egea i Laia Monferrer amb 9.31.90; 9è en els 4x200 lliures júniors amb Quim Gonzalvo, Gabriel Jan Iwan, Carles Martínez i Èrik Ribes amb 8.31.62; 20è en els 4x100 lliures infantils amb Anna Salvans, Maria Josep Egea, Dina Henestrosa i Laia Monferrer amb 4.27.39; 11è en els 4x100 lliures júniors amb Gabriel Jan Iwan, Èrik Ribes, Carles Martínez i Quim Gonzalbo amb 3.49.29; 9è en els 4x100 estils infantils amb Anna Salvans, Sara Jaramillor, Laia Monferrer i Ivette Sánchez amb 4.54.18; i 9è en els 4x100 estils júniors amb Èrik Ribes, Miquel Rosich, Quim Gonzalvo i Gabriel Jan Iwan amb 4.14.75.

Del CN Sallent, en els 50 papallona júniors, Lizhen Rodríguez, 9a amb 30.52; en els 200 esquena infantils, Ariadna Mercadal, 9a amb 2.34.66; en els 100 esquena infantils, Ariadna Mercadal, 8a amb 1.11.69. En els relleus, 18è en els 4x200 lliures infantils amb Aina Campano, Ariadna Mercadal, Ivet Garcia i Blanca Romera amb 9.43.03; 13è en els 4x100 lliures infantils amb Ivet Garcia, Ariadna Mercadal, Blanca Romera i Aina Campano amb 4.24.18; 27è en els 4x100 estils infantils amb Ariadna Mercadal, Carla Garcia, Blanca Romera i Aina Campano amb 5.09.84.