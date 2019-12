El campió Liverpool, una amenaça per a l'Atlètic

El bombo europeu va donar una altra bomba, a més a més del Reial Madrid-Manchester City. L'Atlètic se les haurà amb el Liverpool, que és el vigent campió i que ha jugat les dues últimes finals: la que va vèncer amb el Tottenham i la que va cedir, un any abans, amb el Madrid. Des de fa uns anys, el tècnic alemany del conjunt anglès, Jürgen Klopp, és qui ha sabut fer recuperar als d'Anfield l'instint competitiu. No només amb els èxits a Europa sinó competint de manera molt aferrisada amb el City de Guardiola, al qual va discutir fins al darrer moment el títol de la Premier la temporada passada i amb el qual ara té un confortable marge de 14 punts en la classificació.

Al davant, però, el Liverpool es trobarà amb un Atlètic de Madrid que, tot i no estar gaire fi en l'inici de la lliga espanyola, sempre és un adversari competitiu i molt difícil de superar. Els de Simeone han arribat a l'última dècada dues vegades a la final de la Champions, als anys 2014 i 2016, en què van cedir el títol davant del Reial Madrid els dos cops, a la segona a la tanda de penals.



«Simeone no estarà content»

Jürgen Klopp ja va fer ahir la que va ser una primera anàlisi del sorteig tot reconeixent «que el rival que ens ha tocat és difícil, com ja ens pensàvem que passaria. En tot cas, tampoc no crec que Simeone estigui corrent per casa seva feliç per jugar contra el Liverpool, no ho crec».

L'equip de Klopp tornarà el mes de febrer, al partit d'anada, en un lloc que li porta molt bons records, un Wanda Metropolitano on fa pocs mesos es va proclamar campió de la Champions en batre el Tottenham: «Crec que vam utilitzar el vestidor de l'Atlètic i que el vam omplir amb uns pòster nostres, no sé si encara els conserven...».