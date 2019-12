El CN Minorisa femení venç a Sant Adrià i es classifica en el grup de les millors

L'equip d'Àngel Peirón va aconseguir matemàticament el pas al grup de les millors, que dona accés a lluitar per una plaça de la lliga estatal de Primera Divisió, en sumar els punts que deixaven sense opcions les amfitriones del CW Sant Adrià. El partit va ser molt complicat per a les bagenques, que en el primer període van ser sorpreses per les locals (3-1). La reacció de les manresanes va arribar al segon quart (1-3) i a la meitat del partit hi havia un empat a quatre gols.

Després del canvi de camp, igualtat, però sempre anotant primer les amfitriones i empats a cinc, sis i set gols. Tot estava en joc a manca de vuit minuts pel final (7-7). Bisbal va aplanar el camí amb tres gols, malgrat una anotació local (8-10). Després, Muns, en superioritat, i Puerta, amb el crono a zero, firmaven un resultat més ampli i enganyós del que s'havia vist al llarg del partit.