La directiva del Barça mostra «confiança absoluta» en l'actitud cívica dels socis la vigília del clàssic

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, que s'ha reunit aquest dimarts de manera ordinària, ha mostrat "confiança absoluta" en l'actitud cívica dels socis la vigília del partit que enfrontarà el club al Real Madrid. Cal recordar que el partit s'havia de disputar el 26 d'octubre, però la Lliga Professional de Futbol (LFP) el va ajornar adduint els aldarulls que hi podia haver atès que feia pocs dies que s'havia fet pública la sentència del procés. Tsunami Democràtic prepara una acció sorpresa per aprofitar el clàssic a manera de plataforma reivindicativa mundial. Des de la junta del Barça es recorda, en aquest sentit, que al Camp Nou hi caben "totes les opinions i reivindicacions sempre que es facin amb respecte".

Els directius culers han fet una crida pública als socis perquè assisteixin al partit, que han qualificat de "festa del futbol". A més han considerat que és "totalment compatible" jugar el clàssic amb "una reivindicació cívica i pacífica, davant l'excepcional situació que viu Catalunya aquests darrers temps".

També han explicat que el club treballa des de fa setmanes amb els Mossos per garantir "totalment" la seguretat de l'encontre. Aquest migdia hi ha hagut la reunió habitual del dispositiu de seguretat amb representats dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, així com de seguretat del club i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

El club no ha volgut donar detalls del dispositiu de seguretat, però sí ha alertat que al camp no es permetrà entrar-hi bosses grans ni maletes, i que es revisaran totes les motxilles i les ronyoneres i es faran controls de seguretat "exhaustius" als accessos.