L'Espanyol tindrà un adversari exigent en el Wolverhampton

El Wolverhampton anglès serà el rival de l'Espanyol en els setzens de final de la Lliga Europa. Un oponent de nivell, que és dirigit pel portuguès Nuno Espírito Santo, entrenador del València del 2014 al 2015, després de ser jugador, entre altres equips, del Deportivo. El Wolverhampton és a hores d'ara el vuitè a la Premier amb 5 victòries, 9 empats i només 3 derrotes. El conjunt anglès ha sumat fins ara tretze punts a casa i onze lluny del Molineux Stadium, amb capacitat per a 32.000 espectadors.

Nuno Espírito Santo va aconseguir portar els Wolves a la màxima categoria i té una gran solidesa a la Premier. Dirigeix un equip que té unes clares referències en totes les seves línies. A la porteria disposa del seu compatriota Rui Patricio, amb el central Conor Coady com a capità i líder de l'equip. En la defensa també hi ha Vallejo, cedit pel Madrid.

Al centre de camp, Nuno compta amb futbolistes de la talla de Joao Moutinho i Rubén Neves. Per ells passa la creació de joc amb un estil atractiu. Per la seva banda, l'internacional belga Dendoncker aporta equilibri i oxigena la defensa en les tasques de contenció.

En atac, el mexicà Raúl Jiménez és la seva referència més perillosa per als rivals. L'asteca, que ha arribat aquest estiu procedent de la Lazio després d'un traspàs de 38 milions d'euros, ha signat quinze dianes fins ara. L'extrem portuguès Diogo Jota és el segon màxim realitzador, amb nou gols. El Wolverhampton és tot un repte per a la l'Espanyol que, tot i mostrar una millora en el partit que va empatar diumenge amb el Betis (2-2), continua sent cuer. Encara falten dos mesos per a la disputa de l'eliminatòria i tot pot canviar, però sobre el paper els anglesos són els clars favorits. La tornada, en tot cas, serà al RCD Stadium.



Getafe-Ajax i Cluj-Sevilla

Els altres dos equips de la Lliga Santander que ahir entraven en el sorteig van tenir una sort ben diferent. El Getafe, que és una revelació amb el seu quart lloc actual a la lliga, s'enfrontarà a tot un històric com l'Ajax d'Amsterdam, un semifinalista de la Champions de la temporada passada amb el partit de tornada al terreny holandès. Per la seva banda, el Sevilla de Lopetegui se les haurà amb el club romanès i el segon partit es jugarà al camp dels andalusos, el Sánchez Pizjuan.

Entre les eliminatòries atractives cal destacar la del Bruges amb el Manchester United, el Xàhktar de Donetsk amb el Benfica portuguès o la de l'Olympiacos grec davant de l'Arsenal britànic.