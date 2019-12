El somni europeu de Pep Guardiola i el City haurà de passar per damunt del Madrid

El 2011, davant del Reial Madrid de José Mourinho, Pep Guardiola va viure un dels seus grans moments. El 2009 ja n'havia viscut un del tot inoblidable, el 2-6 a la lliga que va encaixar a l'equip de la capital de l'Estat al Santiago Bernabéu, el dia que Messi va jugar de fals 9. Amb la nova exhibició de l'argentí, amb un dels seus millors gols de sempre, el Barça es va imposar en la semifinal del 2011 al temple madridista per un 0-2 i l'empat (1-1) al Camp Nou va classificar els blaugrana per a la final de Wembley en la qual l'equip blaugrana es va imposar per 3-1 al Manchester United. Després, ja en el Bayern, el Madrid va eliminar els muniquesos amb un dolorós 0-5 de parcial encaixat pels de Guardiola.

Ara, el santpedorenc té el repte de tornar a tombar un Reial Madrid que en les últimes temporades ha aconseguit eixamplar la seva glòria a la Champions/Copa d'Europa fins als 13 títols, mentre que en tornejos domèstics s'ha vist superat sempre, o gairebé, per al Barça. Caldrà veure si Guardiola surt triomfador o no del duel amb Zinedine Zidane. De cara a l'eliminatòria de vuitens estarà pendent de la recuperació de Kun Agüero com a punta de llança ofensiva. De tota manera, compta amb l'encert al davant d'un home de garanties com és el brasiler Gabriel Jesús o Mahrez, ben acompanyats per Sterling i Bernardo Silva.

La capacitat de Kevin de Bruyne està fora de dubtes, tot i una certa davallada del belga, considerat en el seu moment el millor jugador de la Premier, ara amb el creatiu Rodri. La defensa està notant l'absència del lesionat Aymeric Laporte.