El transcendental duel entre Espanya i Holanda, el gener

El transcendental partit entre Espanya i Holanda del preolímpic d'hoquei gel es disputarà el proper mes de gener (el dia s'ha de determinar) després que per seguretat (el gel no estava en condicions i la màquina que l'havia de corregir no funcionava al Palau de Gel del FC Barcelona) l'enfrontament quedés suspès diumenge a la nit. D'aquestes dues seleccions n'ha de sortir la que avançarà en la competició. El combinat estatal té la participació de tres jugadors del CG Puigcerdà, Marc Paul, Oriol Boronat i Ignasi Granell