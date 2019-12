Tres triomfs en una jornada positiva del CTT Castellgalí

El partit del CTT Castellgalí A de la categoria Tercera B i el CTT Barcelona D va tenir el resultat contundent de 0-6 a favor dels bagencs Vladimir Alert i els germans Dani i David Mateo. A Segona B, triomf sobre l'Agrupació Congrés per 5-1amb Eduard Señor, Alba Arocas i Josep Montaner. A Tercera A, el CTT Castellgalí es va imposar a l'ATT Castellar per 1-5 amb Josep Garrido, Constantin Lus i Dani Frincu. I a Tercera B, l'equip B va caure a casa de l'ATT Castellar per 4-3.El partit es va decidir als dobles, després d'un frec a frec entre els dos equips. El CTT Castellgalí va formar amb Rubén Garcia, Antonio Cobela i Jiashu Xia.