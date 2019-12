Un clàssic diferent marcat pel Tsunami

Tot està a punt. Un dels partits de la temporada es jugarà aquesta tarda al Camp Nou, amb el Barça i el Madrid afegint un capítol més a la seva rivalitat i en un moment de màxima igualtat a la lliga. Els blaugrana són els líders gràcies a la diferència de gols més favorable, però els de Zidane també arriben amb 35 punts al clàssic.

I el d'avui és un partit diferent que ja va ser ajornat perquè tenia la primera data el 26 d'octubre i la Lliga de Futbol Professional el va suspendre, i va posar com a nova data la del 18 de desembre. Avui, tot coincidint amb el clàssic, Tsunami Democràtic ha fet la convocatòria d'una manifestació que «pugui mostrar a tot el món la situació excepcional que es viu a Catalunya en el seu conflicte amb l'Estat». Tsunami Democràtic té la intenció d'envoltar el Camp Nou, tot i que no pretén la suspensió del partit. El Barça s'ha manifestat a favor de la llibertat d'expressió i el Govern català ha afirmat que la seguretat estarà avui plenament garantida.



Valverde demana «respecte»

El tècnic del FC Barcelona no era partidari de l'ajornament del matx el mes d'octubre passat i aquesta tarda creu que es farà sense cap tipus de problema: «No passarà res, crec que la gent, si ho desitja, es podrà expressar amb llibertat i respecte, i que el partit al camp es farà amb normalitat».

En referència al canvi de rutina que suposa concentrar-se i ser al mateix hotel que el Madrid, Ernesto Valverde opina que «és un petit canvi, com si fos un partit a fora de casa. Si farem un cafè amb Zidane a l'hotel? No ho sé, no crec que ens trobem».

En el terreny futbolístic no creu que el resultat d'avui sigui decisiu. «No perquè encara quedarà per jugar molta lliga. Aquí, al Camp Nou, per a nosaltres el Madrid sempre és un rival molt complicat, i que ens costa guanyar». Valverde ha fet una especial menció a Benzema, que «està fent una temporada ben bona i és el seu màxim golejador, l'haurem de tenir controlat». De la possible alineació que presenti el Madrid, Valverde va afirmar que «té moltes variables, Zidane pot fer jugar Isco o Bale, apostar per quatre migcampistes o posar Rodrygo o Vinícius al davant. Ja ho veurem, té moltes alternatives».

Ernesto Valverde, en tot cas, sí que espera «un partit igualat, és el més usual, tot i alguna excepció, com la de l'any passat», quan el FC Barcelona es va imposar per 5-1 al Camp Nou. Preguntat per si tenir un dia més de descans respecte del Madrid, que es va enfrontar al València diumenge, l'entrenador sí que va admetre que «no negaré que és un petit avantatge».

I quant a la polèmica del VAR i la no consulta del possible penal a Gerard Piqué als darrers instants del partit a Sant Sebastià, Valverde va declarar que «és cert que creiem que, si l'àrbitre hagués fet la revisió de la jugada, podia haver marcat la falta, però no ho va fer, no hi ha res més a dir. En tot cas ja es preveia que, tot i la implantació del VAR, les polèmiques al futbol continuarien, i ha estat així».



Zidane pensa en el futbol i prou

L'entrenador del Reial Madrid tan sols està centrat en la pilota, en el que passi al terreny de joc i no té cap preocupació en relació amb la seguretat i les protestes que hi pugui haver a prop del camp del Barça, abans, durant o després del clàssic d'avui. A més, opina que el seu equip arriba «en un molt bon moment» al partit.

«Mai no vaig pensar que aquest partit se suspendria. Ara hem de posar tota la nostra energia en el terreny de joc i pensar en el que és l'esport. És el que cal fer per poder preparar el partit de la millor forma. De la resta en podem parlar una setmana, però el que s'ha de fer és jugar i fer-ho de la millor manera possible. Jo estic enfocat únicament en allò que passi al camp. Recordo quan era jo el que jugava, són partits que vius intensament, que et motiven molt jugar-los».

Zidane veu el seu equip molt ben preparat després d'obtenir un punt in extremis, amb el gol que va marcar Benzema, a Mestalla. «Fa temps que es estem jugant bé, tenim bons resultats, i a tots els nivells, des d'un punt de vista més anímic i també futbolístic. Tenim energia, i ganes. Però no només en els partits, crec que ens estem preparant molt bé i després arriben les conseqüències, que són positives. El més important és estar preparats al cent per cent, i és el que estem fent».

El fet que els dos equips s'hagin de concentrar al mateix hotel ho valora Zinedine Zidane com «una cosa diferent. No sé si és o no una derrota de la normalitat. Les normes són les normes, han dit que sortim junts i això farem. La gent vol veure un bon partit, res més». Ha assegurat que Gareth Bale està a punt per jugar, que és un més de la plantilla, i ha lloat la bona feina de Fede Valverde. «Ho fa molt bé, és tot un valor d'aquest club, que sempre ha tingut en les plantilles els millors jugadors».

Qüestionat per les queixes dels jugadors del Barça, com Sergio Busquets, per l'arbitratge que hi va haver en el partit de dissabte al Reale Arena, amb empat a 2-2 davant la Reial Societat, Zidane hi va treure importància: «No, jo no crec que fossin per pressionar, no em molesten. Cadascú pot opinar i dir el que vulgui».

Pel que fa a Leo Messi, el tècnic blanc no va voler donar pistes en el sentit de si repetiria la defensa a l'home que va establir durant la seva anterior etapa en un partit al Bernabéu, amb Mateo Kovacic al damunt de l'argentí. «Nosaltres ja sabem que tenen Messi, però cal dir que nosaltres també tenim les nostres armes, i el que vull és fer un bon partit amb un Barcelona que ho està fent molt bé».

Zidane va concloure que «són partits que depenen molt de com estàs. Has d'intentar tenir la teva millor versió els 90 minuts, i en totes les línies. No crec que hi hagi diferències per jugar al Camp Nou o bé al Bernabéu. Podem fer un gran partit als dos escenaris, i ells també».