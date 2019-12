L'Avinent Manresa tindrà el reforç de la velocista mallorquina Maria Quetglas

L'equip femení de l'Avinent Manresa intentarà de mantenir-se un any més a la Divisió d'Honor ARXIU PARTICULAR

Sis anys a la màxima categoria de clubs d'atletisme. Aquesta és la fita esportiva que ha fet realitat l'Avinent Manresa. Des d'aquell ja llunyà dissabte 28 de juny de 2014 quan a Tres Cantos (Madrid) les noies de l'equip manresà van assolir brillantment l'ascens a la màxima categoria estatal, l'equip ha anat creixent, tot i les dificultats econòmiques i esportives que l'entitat ha hagut d'afrontar per tal de seguir lluitant i mantenint l'equip en un món d'excel·lència esportiva, només a l'abast dels setze millors clubs de l'estat.

El 2020 es presenta encara més exigent, més competitiu. El millor de l'atletisme estatal està cada cop més concentrat en aquesta elit de clubs, i l'Avinent Manresa ha de competir amb quinze entitats, majoritàriament capitals de província, amb organigrames professionals i amb pressupostos infinitament superiors al de l'entitat manresana: València Esports, Playas de Castelló, FC Barcelona, Cuevas Nerja de Màlaga, At. San Sebastián, Alcampo Scorpio 71 de Saragossa, Grupompleo Pamplona At., AA Catalunya de Barcelona, AD Marathon de Madrid, Unicaja Atletismo Jaén, Ria Ferrol-C. Arenal, Super Amara BAT San Sebastián, L'Hospitalet At., CA Valladolid, Universidad León Sprint.

Equip competitiu

Tot i així, l'Avinent Manresa ha aconseguit definir un equip de molt alta qualitat esportiva, mantenint els fonaments, sense que hagin existit baixes significatives. Tot al contrari, s'ha pogut mantenir a les seves files a les dues líders de l'equip, la saltadora manresana Mònica Clemente i a la marxadora Mar Juárez. I com a novetat rellevant, l'equip manresà ha incorporat a la velocista mallorquina Maria Quetglas (5a en el darrer estatal absolut en 100 llisos), que donarà solvència i garantia a les proves de velocitat. Així mateix, s'ha arribat a un acord per aquest 2020 amb el CA Figueres i el CA Olesa per tal de poder disposar, si és necessari, d'atletes (fins a categoria sub-20), per incorporar-les a les convocatòries de la Lliga Iberdrola de Divisió d'Honor. L'equip de l'Avinent Manresa per aquesta propera temporada 2020, comptarà inicialment amb les següents 47 atletes, seguint mantenint el 65-70% d'atletes provinents de la base.

La competició , en la seva primera fase, és a dues atletes en les divuit proves de que consta el programa de competició. La Lliga Iberdrola 2020 tindrà dues jornades classificatòries (25 d'abril i 16 de maig), i de la jornada final (13 de juny) on es dirimirà el títol i el descens de categoria.