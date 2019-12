L'Oostende i el Torun obtenen victòries sorprenents a fora

En els altres dos partits del grup A, el del Baxi, que es van disputar ahir la victòria va ser per al conjunt que actuava com a visitant. A Israel, l'Oostende belga va tombar per un sol punt de diferència el Holon (58-59), amb dos tirs lliures convertits per McIntosh quan faltaven 25 segons. D'altra banda, a França el Torun va ser molt superior des del principi a l'Estrasburg i el va derrotar amb comoditat (75-97) amb una actuació coral de tot l'equip. Avui a partir de les 20.30 hores es jugarà el darrer partit, el que enfronta els dos colíders, el Dinamo de Sàsser italià i el Turk Telekom.

En el grup C, l'Iberostar Tenerife no va tenir cap problema per desfer-se del Mornar Bar al Santiago Martín (91-61). El pivot Giorgi Shermadini, amb 22 punts i vuit rebots, va ser el millor dels illencs. Al grup B, el Burgos juga a la pista del Wloclawek (20 h) i al D el Saragossa rep el Besiktas (20.30 h).

A l'Eurocup, el MoraBanc Andorra va superar el Promitheas a domicili (66-80) i l'Unicaja va caure a Trento (88-76).