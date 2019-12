Repassada del CN Mataró B a un CN Minorisa desconegut

El B del CN Mataró va passar per sobre d'un desconegut CN Minorisa. L'equip manresà no va tenir resposta davant l'allau de joc dels amfitrions. Ben aviat els del Maresme van posar-se al davant en el marcador i no va ser fins que després del 4-0 que els bagencs, gràcies a Oriol Muns, encetaven el seu caseller. Després, sequera total i els costaners van anar sumant gols fins a arribar a 10-1 a l'equador del partit i 13-1 a la fi del tercer període. No va ser fins al tercer minut del darrer període que de nou Oriol Muns va anotar per als del Minorisa, i Martí Puerta, de pena màxima, va tancar el resultat definitiu de 17-3, un autèntic cop moral per als de Dani Calvo.

Després d'haver jugat sis partits en la competició, el CN Minorisa és el cuer de la Primera Catalana amb només un punt, un empat que va aconseguir davant el CN Sant Feliu B (8-8) el mes de novembre passat.