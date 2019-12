Sant Joan acull aquest diumenge la 4a edició de la Collbaix Trail

El VEC Cycling & Run de Sant Joan de Vilatorrada organitzarà aquest diumenge la quarta edició de la Collbaix Trail. Es tracta d'una cursa de muntanya que, a poc a poc, està agafant un nom dins la comarca del Bages i, sobretot, en el municipi santjoanenc.

Ahir es va dur a terme la presentació de la Collbaix Trail a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Hi van assistir diversos representants de l'entitat VEC Cycling & Run, que es van mostrar molt optimistes de cara a la cursa de diumenge tenint en compte el nombre d'inscripcions, al voltant de 200 persones. A més, van afegir que, en la darrera edició, una seixantena de persones s'hi van apuntar el mateix dia de la cursa. Per tant, encara hi pot haver un nou increment de participants fins a l'inici de la cursa diumenge mateix (9.00 h).

La Collbaix Trail tindrà tres recorreguts de diferent dificultat. El més complicat serà de 35 km i 1.600 m de desnivell positiu. Les altres rutes són de 20 km i 1.000 m de desnivell positiu i 10 km amb 550 m de desnivell positiu, que també es podrà fer caminant. El preu amb anticipada de la ruta curta és de 10 euros, i de la mitjana i llarga de 20 euros, i el mateix dia l'entrada val 5 euros més en tots dos casos. A la web www.inscripcions.cat es pot fer la inscripció.