Sergi Vidal anuncia la seva retirada com a professional

Als 38 anys i després d'estar vint temporades com a professional, el jugador badaloní Sergi Vidal va fer saber ahir la decisió de retirar-se. Ha guanyat 10 títols i ha jugat en 8 equips diferents; els dos darrers, aquesta temporada, han estat el Montakit Fuenlabrada i el Baxi Manresa, amb el qual ha disputat 4 partits de la Champions i 2 de la lliga Endesa.

Vidal ha manifestat que els seus anys de jugador han estat «plens de felicitat, sacrifici, d'esforç i de dedicació plena al que més m'ha agradat a la vida». En el palmarès hi té dues lligues amb el Baskonia (2002 i 2008), quatre Copes del Rei (tres amb l'equip basc i una amb el Madrid) i quatre Supercopes amb el club de Vitòria.

A banda dels clubs esmentats, també ha format part del Joventut (on es va formar), del Lagun Aro Sant Sebastià, de l'Unicaja i del Breogán de Lugo, on la campanya passada va ser operat del genoll. «Ho deixo sentint-me estimat i amb la satisfacció d'haver donat sempre el cent per cent, i d'haver defensat amb orgull cadascuna de les samarretes que he vestit».

En lliga ACB ha disputat 641 partits i ha anotat 4.087 punts amb 1.686 rebots capturats. Vidal diu que comença «una nova vida que estarà plena de reptes i projectes».