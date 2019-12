El València apallissa un fluix Baskonia i triomfs del Barça i del Madrid

La doble jornada d'Eurolliga es va encetar ahir amb participació dels quatre equips de l'ACB. Hi va haver un duel entre dos d'ells, i era el que enfrontava a la Fonteta els conjunts del València Basket i el Kirolbet Baskonia. Els homes de Jaume Ponsarnau van aconseguir una victòria contundent (105-77). Després d'un primer quart que va ser anivellat (19-19), els locals es van escapar al descans amb deu punts (46-36). Es va arribar als darrers deu minuts amb un 69-58 i el parcial de 36-19 a l'últim quart va decantar el marcador. L'home més encertat dels valencians va ser Bojan Dublejvic, que va anotar 25 punts i un 5 de 8 en els triples. Pel Baskonia, qui més va lluir va ser Shields (22). El València, que diumenge visitarà el Congost en partit de la lliga Endesa, ja té 6 victòries en 14 jornades, i és a prop de la zona de play-off de l'Eurolliga. Demà visitarà l'Armani Milà.

Per la seva banda, el Barça es va desfer de l'Asvel Villeurbanne per 80-67 en la seva victòria número 11 a Europa. Àlex Abrines (amb 16 punts), Higgins (13) i Mirotic (12) van ser els màxims anotadors per part de l'equip de Pesic. El Reial Madrid va derrotar l'Armani Milà per 76-67 i també té onze triomfs. Els millors de l'equip de Laso van ser Randolph (16) i Jordan Mickey (15). Dels italians, el base Sergio Rodríguez va fer 6 punts.