La 9a Sant Silvestre Manresana recordarà Dolors Garcia el diumenge 29 de desembre

La San Silvestre Manresana, la prova que a finals d'any organitza el Grup Cube, arribarà el diumenge dia 29 de desermbre a la seva novena edició. Amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, començarà a les 11 del matí des del Carrer Agustí Coll núm. 18. Des de fa tres anys, la prova porta el nom de Memorial Dolors García, en record a la monitora que va morir a causa d'un accident de bicicleta el mes de juny del 2017.

Una de les tradicions esportives més populars per acomiadar l'any són les curses dels Nassos, o curses de Sant Silvestre. Així, gràcies al Grup Cube, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, corredors i corredores podran gaudir, el diumenge 29 de desembre, de la 9a edició de l a Sant Silvestre Manresana, Memorial Dolors Garcia. El tret de sortida de la prova, que consolida un traçat de 10 quilòmetres en format trail i estrenat l'any passat, serà a les 11 del matí al carrer Agustí Coll núm. 18, a tocar del Club de Fitness Cube.

Els detalls els han explicat aquest dijous al matí, en roda de premsa. el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, el representant del Grup Cube, Lluís Serracarbassa, i el pare de Dolors Garcia, Josep Garcia. També els han acompanyat patrocinadors, sponsors i col·laboradors.

Ha començat la presentació el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, amb un record cap a la Dolors Garcia "una gran persona i professional, la seva pèrdua va ser immensa i ens va deixar a tots consternats". Tot seguit, Massegú ha expressat la seva gratitud al Grup Cube per dotar Manresa d'una Sant Silvestre "que posa en valor l'entorn natural i rural de l'Anella Verda. Una ciutat mitjana amb un ADN esportiu tant arrelat, gràcies al seu teixit associatiu que impulsa esdeveniments i activitats de tot tipus, havia de tenir la seva cursa dels Nassos", ha reblat el regidor.

Per la seva banda, Lluís Serracarbassa ha agraït la col·laboració dels patrocinadors i de l'Ajuntament de Manresa i ha ressaltat que "enguany se celebra el dia 29 de desembre, que és l'últim diumenge de l'any i esperem que es pugui mantenir aquesta data en els propers anys". El representant del Grup Cube ha confirmat la participació d'Oussama Chouati i ha fet una crida a tothom que vingui i s'ho passi be "en una cursa que es per gaudir i no per fer temps".



Com apuntar-se



Les inscripcions es poden fer via online, a través de la pàgina web www.cube.cat, seguint l'enllaç que fa referència a la Cursa Sant Silvestre, o presencialment a les recepcions dels centre Cube i Duo. El preu d'inscripció és de 16 euros pel públic en general i 14 per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a 20 euros que es tancaran en el moment que s'arribi al número màxim de participants, establert en 500 persones.

Tots els inscrits rebran una dessuadora de regal en el moment de recollir el dorsal amb xip, i en acabar la prova, un sèrie d'obsequis, cortesia dels diversos col·laboradors i spònsors. A més, es lliuraran premis als 3 primers classificats de la categoria general masculina i de la femenina. També s'atorgarà el trofeu Memorial Dolors Garcia que guardona un dels valors que la Dolors sempre havia cultivat i defensat en el seu dia a dia: el companyonia, l'esforç, l'amistat i la constància.



Homenatge a Dolors Garcia



Des de fa tres edicions aquesta cursa ha passat a ser el Memorial Dolors Garcia. La Dolors era una persona molt estimada en el mon del l'esport que va morir fa l'estiu de l'any 2017 en un accident de bicicleta a la carretera del Rasos de Peguera, a l'edat de 39 anys. Durant 7 anys va ser monitora del Cube, i anteriorment també ho havia estat del Viasport. Temps enrere havia fet de cheerleader al bàsquet Manresa. Durant la seva trajectòria professional feia classes de spinning, pilates i running al Cube durant les tardes, i els matins treballava de professora d'educació física a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.