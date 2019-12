El Barça salva el lideratge del setge blanc

Si el Reial Madrid de Cristiano Ronaldo hagués jugat el partit d'ahir, segurament n'hauria fet un sac. És la conclusió que queda d'un clàssic marcat a la prèvia pels fets extraesportius, i que va mostrar un conjunt blanc treballat, pressionant i amb l'únic problema de la falta de definició davant d'un Barça que ho confia tot a Messi. Cap pla per solucionar la sobtada baixa de Busquets, per febre, ni abans, ni durant el partit d'ahir

No és la primera vegada, ni sembla que hagi de ser l'única, que els blaugrana són sotmesos per un rival al Camp Nou. Ja ho va fer l'Inter a la Champions i el Sevilla a la lliga. Tots dos van marxar amb derrota perquè l'equip de Valverde (Ernesto) castiga amb la seva efectivitat davant de la porteria. Però ahir va faltar aquesta marxa suplementària. Una victòria del Barça hauria estat injusta perquè no va tenir ocasions clares, tret d'una de Jordi Alba a la primera part. Va ser superat clarament, però el Madrid, cosa rara en la seva història, va deixar escapar viva la presa. A la llarga ho pot pagar, quan tingui enfrontaments en què les coses se li facin més feixugues o quan li falti la qualitat en la rematada que també li va faltar ahir.



Primera part forastera

Va ser en la primera part quan es va notar més la diferència favorable al Madrid. El Barça va situar Rakitic en el lloc de Busquets i el seu tècnic va apostar per Sergi Roberto a la zona ampla, on va naufragar com tot l'equip. Tret d'una acció inicial a la qual no va arribar Suárez, el Madrid va ser molt superior en aquest tram i, fins i tot, va tenir raó en reclamar dos penals. La planxa de Lenglet a Varane i l'agafada de Rakitic al mateix central francès desqualifica el ja de per si desqualificable nivell de l'àrbitre del VAR, el basc De Burgos Bengoetxea.

En els 25 primers minuts, el tsunami de l'equip de Zidane va comportar que Piqué salvé sota la porteria un gol de Casemiro, que Ramos rematés fora i que Ter Stegen salvés primer una centrada de Bale i després un xut del mig centre brasiler.

La pressió blanca, que va tenir en Valverde [Fede] el gran protagonista, va baixar una mica i va permetre que Messi pogués tocar alguna esfèrica. En l'ocasió més clara, va posar una pilota d'or a Alba, però el lateral la va enviar fora. Enmig, més xuts del Valverde blanc i de Kroos i una mitja part que van agrair els aficionats.



Menys dur, però igual de malament

En la segona part, el Barça no va arribar a patir tant, però tampoc no va fer mèrits reals per endur-se els tres punts. L'única diferència va ser que la pressió visitant no era tan asfixiant, ni tan alta, i els locals trobaven més espais per sortir al contraatac, però en cap moment van poder sotmetre el rival. A una primera arribada de Messi, amb passada a Griezmann, va respondre un xut de Valverde que va desviar Piqué.

L'entrenador barcelonista va apostar a cop segur i va fer el canvi de sempre. Arturo Vidal en el lloc del pobre Semedo, que és qui acaba pagant sempre les pobres prestacions de Sergi Roberto al centre del camp i deixa el terreny de joc per evitar el necessari relleu del jugador de Reus. Es va millorar en la pressió del xilè, però en poca cosa més. En un contraatac, Messi va combinar amb Griezmann i aquest la va deixar a Suárez, molt erràtic ahir, que no va poder rematar per l'acció oportuna de Ramos.

L'opció més clara dels visitants va arribar en una contra conduïda per Valverde [Fede], que va passar al mig. La pilota va acabar als peus d'un compromès Bale, que la va disparar al lateral de la xarxa. Per l'altra banda, accions individuals, com una de l'intermitent De Jong que va aturar Courtois.

El Madrid, de fet, va marcar. Va ser Bale en rematar una centrada de l'incisiu lateral Mendy, però aquest estava en fora de joc, per molt poc, i això va salvar el Barça.

Va ser Suárez qui va tenir l'última arribada, un xut alt iniciat per un bon canvi de joc de Vidal en què els davanters locals no van trobar mai un forat per disparar. Les entrades al camp d'Ansu, per la banda blaugrana, i de Rodrygo i Modrid, per la madridista, van tenir poca transcendència. El Madrid, molt superior en el joc, havia perdut la seva gran oportunitat. El Barça segueix líder, però mostrant cada dia més vulnerabilitat.