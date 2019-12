El Dinamo Sàsser se situa líder del grup dels manresans en remuntar el Türk Telekom al final

El Dinamo Sàsser va situar-se ahir en la primera posició del grup A de la Lliga de Campions, el del Baxi Manresa, després de patir molt per superar el Türk Telekom per només tres punts de diferència (92-89) en un tram final en què hi va haver remuntada. Els otomans, que ara comparteixen el segon lloc amb el Baxi, guanyaven per dos punts quan faltaven poc menys de dos minuts per al final, però se'ls van apagar els llums en atac, no van anotar més, i entre Sassu, Evans i Pierre van capgirar el resultat. L'ala pivot canadenc Kyle Wiltjer va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament de tres punts a l'últim segon, però no va entrar.

Pel que fa als dos equips de la lliga Endesa que van jugar ahir en aquesta competició, el San Pablo Burgos va ser clarament derrotat a la pista de l'Anwil polonès per 100-90 i ara queda en quarta posició del seu grup, empatat amb el cinquè, que és el Rasta Vechta de Jordan Davis. Qui sí que va vèncer va ser el Casademont Saragossa, que es va imposar per 80-73 al Besiktas i puja fins a la tercera posició en un grup molt igualat.

Ahir també hi va haver partits d'Eurocup. El Joventut va caure derrotat de manera clara a la pista del Cedevita Olimpija eslovè per 103-81 i va quedar en quart lloc del seu grup. En el Top-16 jugarà contra l'Unicaja, l'Andorra i el Tofas Bursa o bé el Rytas Vilnius.