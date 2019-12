«Els dos penals són clars però un altre dia també ens afavoriran a nosaltres»

Un cop l'àrbitre va xiular el final del partit ahir, Sergio Ramos i Ivan Rakitic van ser els jugadors que van atendre els mitjans per part del Reial Madrid i el Barça. El capità dels blancs va lloar la imatge del seu equip. «Hem tingut molta personalitat durant tot el partit i també hem aconseguit tenir alguna ocasió més que ells», va afirmar el central andalús. Una de les polèmiques del partit van ser dos possibles penals a favor del Reial Madrid que l'àrbitre no va xiular ni el VAR va dir el contrari. Ramos no va dubtar de l'existència de la pena màxima. «Hem vist les repeticions al descans i els dos són penals clars. Però ara ja no serveix de res, un altre dia ens tocarà a nosaltres que no ens revisin el penal», va afegir l'andalús.

D'altra banda, Rakitic també va tenir bones paraules pel joc de l'equip blaugrana. «El Reial Madrid està molt fort ara mateix i a la primera part ens han dominat», va reconèixer el croat. No obstant això, el migcampista del Barça considera que «l'empat és just» i que a la segona part van saber neutralitzar el bon Madrid que s'havia vist al primer temps.

Sobre les accions polèmiques, en les quals estava involucrat el central francès Varane, Rakitic no li va donar cap importància. «Respecto molt Varane però crec que no és el més rellevant del que es pot parlar en un partit que ha estat tan igualat com aquest». El croat va destacar també que al Barça només li va faltar «l'últim toc de qualitat» per vèncer ahir.