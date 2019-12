Els exjugadors de la Catalunya Central han fet la seva trobada prenadalenca

Un grup nombrós d'exjugadors de futbol de casa nostra, de Primera Divisió fins a categories regionals, s'apleguen periòdicament per fer un esmorzar de forquilla al restaurant Golden de Manresa, on reviuen els episodis més gloriosos de les seves respectives trajectòries esportives. Aquesta setmana, dimarts, va tenir lloc la trobada prenadalenca, en la qual va assistir l'actual president del CE Manresa, Luis Villa, acompanyat de la directiva Loli Serrano, que van aprofitar l'ocasió per demanar el seu suport, encara que sigui anímic, cap al club blanc-i-vermell en el seu retorn a Tercera Divisió. Així, van ser convidats a l'atractiu partit de la categoria que es jugarà aquest dissabte al Nou Congost davant el colíder Terrassa (16.30 h).

Aquest tipus de trobada se celebra cada dos mesos, coincidint amb el segon dimarts del mes. Encara que habitualment es du a terme a la capital del Bages, algunes vegades s'ha fet en altres localitats catalanes.