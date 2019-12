Festes de Nadal per posar-se a lloc

Viatjar al nord-oest de Polònia, a Torun, i tornar després d'haver jugat un partit intens i lluitat fins al final contra el Barça. En tres dies, anar fins a Badalona i imposar-te en un duel a la pròrroga davant del Joventut en un derbi intensíssim i, en 48 hores més, fer 2.900 quilòmetres més fins a la remota Panevezys, a Lituània, i acusar-ho amb una derrota per setze punts de diferència. Tot amb canvis a la plantilla, retorns després de setmanes de lesió, baixes administratives i altres contratemps.

Superat un tram embogit de competició amb nota, el Baxi veu com arriben les festes de Nadal, que, com a regal, li porten dues setmanes seguides netes, és a dir, sense partit europeu que suposi desgast físic i també de viatges. A més, el següent partit de la Champions serà a casa, el proper dia 8 de gener contra l'Estrasburg, i, tot seguit, el següent a la lliga serà també al Congost contra l'Andor-ra. Així, després d'haver hagut de fer tres viatges europeus, dos dels quals llunyans, en tres setmanes, d'ara fins al proper 11 de gener només hi ha els còmodes desplaçaments a Sevilla i Vitòria.



Sense tants canvis

Una de les demandes de Pedro Martínez des del principi de temporada ha estat poder treballar amb un grup estable amb el qual poder sedimentar les seves idees. Fins ara, això no ha estat possible per culpa de les lesions i també pel passaport no validat de Jordan Davis. A sobre, a la Champions ja s'han fet els quatre canvis permesos en la primera fase del torneig i aquesta situació descarta per disputar partits continentals el concurs d'Aleks Cvetkovic.

Així, al principi calia descartar jugadors a Europa (habitualment Dulkys) per encabir-hi cinc elements de quota i la resta de basquetbolistes, entre els quals Davis. Ara també se n'ha de descartar un, amb el retorn de Báez. Ahir es va començar a aclarar una part de com serà la plantilla amb la renovació de Luka Mitrovic fins a final de temporada. El serbi ha convençut pel rendiment i la implicació. Ara caldrà saber què passa amb Deividas Dulkys. L'ala lituà acaba contracte després del partit de diumenge contra el València.

En tot cas, la dificultat principal ara és que Cvetkovic no pot jugar la Champions i, de passada, també es va perdre el partit de lliga a Badalona perquè calia un espai per a un jugador de quota, en aquest cas Pere Tomàs, que estava lesionat. Encara queden cinc partits europeus i serà complicat evitar aquestes disfuncions entre els diferents torneigs.



Centrar-se en la lliga

També des de principi d'any, Pedro Martínez va deixar clar que la lliga Endesa té prioritat damunt de la Champions i, ara mateix, aquesta realitat és indiscutible. A Europa, la classificació per a la següent fase està encarrilada, malgrat que seria preferible quedar en un dels dos primers llocs del grup. A l'ACB, en canvi, el Baxi és a una sola victòria del descens. Cal aprofitar les setmanes de Nadal netes per fixar-se encara més en aquest torneig.

Així, diumenge arriba al Congost el València, un os però amb cinc dies per preparar-s'hi després de la derrota a Lituània. Després, una setmana sencera abans dels dos desplaçaments, a les pistes del Betis i del Baskonia, i rebre l'Andorra sense haver hagut de viatjar. Partits durs però que, si surten bé, podrien permetre fer un bon salt.