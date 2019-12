L'acció de Tsunami queda en mar de fons

Gairebé dos mesos per preparar-ho i esperant-ho, i al final va fallar. Segons va admetre Tsunami Democràtic després del partit entre el Barça i el Madrid en un dels cinc punts amb els quals va resumir, via Twitter, el resultat dels actes d'ahir, «la segona fase [de l'actuació] estava reforçada amb una gran acció que per l'actuació policial no ha estat reeixida. Tsunami no posa excuses. Epic fail? Tsunami no ho creu. La gent no ha fallat i segueix tenint clar que això continua mentre no hi hagi autodeterminació, drets i llibertat». Va ser la manera com la plataforma va voler comptar amb els aficionats per reclamar la llibertat dels presos independentistes.



Retencions i res més

Tot i els temors que havia aixecat la convocatòria de Tsunami Democràtic, el Barça-Madrid es va jugar sense problemes. La seguretat de l'estadi es va veure àmpliament reforçada i els controls d'accés van ser exhaustius. Abans de l'inici del partit es va desplegar una pancarta a la grada amb el lema « Spain, sit and talk» impulsat per Tsunami, que també havia repartit entre l'afició milers de cartolines blaves amb aquesta inscripció, per formar un mosaic.

La convocatòria prèvia al partit només va reunir unes 5.000 persones i va acabar derivant en greus incidents als voltants del Camp Nou amb el partit en joc i un cop aquest s'havia acabat. Antiavalots dels Mossos d'Esquadra van carregar contra els manifestants a la zona de Travessera de les Corts de Barcelona, quan un grup d'encaputxats va començar a generar aldarulls.

Els manifestants van llançar objectes contundents contra la policia i van tractar de creuar contenidors i fer barricades, i els Mossos van respondre carregant poc abans de les nou de la nit quan el clàssic estava arribant al descans. L'inici de l'altercat es va produir a l'altura de la sortida de vehicles de l'estadi, la número 16, quan els Mossos van tancar les barreres i hi va haver forcejaments per part dels manifestants per evitar-ho i forçar l'accés.

Un doble cordó de Mossos protegia la zona després de la baralla entre ultres dels Boixos Nois i independentistes, i en retirar la línia policial fins a l'accés de vehicles els manifestants van empènyer el cordó i van llançar diversos objectes, de manera que els agents van començar la càr-rega. Els manifestants també van arrencar senyals de trànsit del carrer. Hi va haver almenys 12 ferits. Dins de l'estadi no hi va haver incidents. A la segona part el partit es va aturar un parell de minuts perquè diverses desenes de pilotes de plàstic grogues van ser llançades per alguns aficionats des de la grada. Els membres de seguretat de l'estadi van recollir i retirar les que havien arribat al terreny de joc, mentre la transmissió televisiva oferia un pla aeri del Camp Nou per no donar ressò a la protesta. Després del llançament de les pilotes, bona part de Camp Nou va cantar «Llibertat, presos polítics» mentre milers d'aficionats van tornar a exhibir les pancartes blaves de « Spain, sit and talk (Espanya, seu i parla)», que ja havien mostrat a l'inici del clàssic per reclamar diàleg a l'Estat espanyol.

Tot i que com sempre el club havia preparat un mosaic que cobria tot el Camp Nou amb els colors blaugrana en els dos gols i els de la senyera al lateral i a la zona de tribuna, un segon mosaic, el de « Spain sit and talk», va ser el protagonista. Just abans que comencés el partit i després que sonés per megafonia l'himne del Barça.