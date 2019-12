L'estatal de trial del 2020 tindrà la darrera prova l'octubre a Cal Rosal

El Moto Club Baix Berguedà tancarà el Campionat d'Espanya de trial del proper any 2020 amb l'organització de la darrera prova, el dia 25 d'octubre a Cal Rosal. D'aquesta forma, l'entitat manté la seva fidelitat amb l'especialitat del trial i repeteix a l'estatal, a Cal Rosal, on el 2016 es va ubicar una de les proves del Campionat del Món de l'especialitat.

El proper Campionat d'Espa-nya de trial tindrà set proves per a la màxima categoria (TR1), segons el calendari que ha donat a conèixer la Federació Espanyola de Motociclisme. L'estatal, que tindrà un cop més el pierenc Toni Bou com a principal favorit, s'iniciarà a Aitona, a Lleida, el 9 de febrer; les següents proves seran a Baiona (Pontevedra) el 15 de març, a Velilla del Rio Carrión (Palència) el 17 de maig, a Pobladura de las Regueras (Lleó) el 28 de juny, a Ripoll (Girona) el 27 de setembre, i s'acabarà a l'abans esmentada prova de Cal Rosal.

En principi, cap altre especialitat motociclista tindrà una prova a la Catalunya Central corresponent a algun Campionat d'Espa-nya; aquest 2019 es va celebrar una de les curses de l'estatal d'enduro a Solsona. El nou calendari no preveu cap organització a Catalunya: a Antas (Almeria) el 7 i 8 de març, a Valdecaballeros (Badajoz) el 21 i 22 de març, a Lugo el 16 i 17 de maig, a Infiesto (Astúries) el 27 i 28 de juny, a Enguera (València) el 27 de setembre, i queda una cursa per determinar.

Pel que fa al motocròs, com també l'enduro, amb diversos pilots de casa nostra que lluiten per posicions capdavanteres, tindrà set proves per a les categories elit: a Albaida (València) l'1 i 2 de febrer, a Talavera de la Reina (Toledo) el 22 i 23 de febrer, a Malpartida de Cáceres el 14 i 15 de març, a Bellpuig (Lleida) el 28 i 29 de març, a Montearagón (Toledo) el 2 i 3 de maig, a Calataiud(Saragossa) el 30 i 31 de maig, i a Alca-nyís (Teruel) el 20 i 21 de juny.