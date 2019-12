Zidane: «Hem jugat molt bé i només ens ha faltat aconseguir un gol»

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane, va felicitar els seus jugadors pel «gran partit» que van jugar ahir contra el Barça (0-0) al Camp Nou, on, segons ell, només els va faltar marcar el gol que els donés la victòria.

«Estic molt content per l'actitud. Hem fet un gran partit, ens ha faltat el nostre gol. Mereixíem una mica més avui. Això és futbol, quan tens ocasions cal ficar-la. Ens ha faltat claredat en el tram final i cal felicitar els jugadors, perquè no és un camp fàcil», va assegurar en la roda de premsa posterior al partit disputat ahir.

Zidane no es va mostrar preocupat per la falta gol perquè, segons va subratllar, «el més important és tenir ocasions de gol i joc», cosa que, segons va dir, els seus futbolistes van generar. «Hem jugat molts partits en què hem marcat molts gols. Ens ha faltat claredat en el tram final. Els meus jugadors han d'estar molt contents pel que han fet», va insistir.

I, en aquest sentit, va reconèixer les ocasions errades. «Sí, hem perdonat. Teníem opcions per guanyar. Avui hem perdonat, no cal donar-hi més voltes. L'important és l'actitud, el que hem fet durant 90 minuts, traient la possessió a aquest equip, que no li agrada córrer darrere de la pilota».

Zidane no va aprofundir en un possible penal al central francès Varane al primer temps i va valorar positivament que el partit s'hagués disputat després de les mobilitzacions organitzades per la plataforma independentista Tsunami Democràtic als voltants del Camp Nou abans i durant el partit. «Ha sortit bé per al Barcelona, el Reial Madrid i el futbol».