L'Espanyol elimina el Lleida gràcies a dos gols de Wu Lei

No hi va haver sorpreses en la visita de l'Espanyol a Lleida. Els de Pablo Machín, en l'eliminatòria de Copa del Rei a partit únic, van jugar un partit seriós davant d'un oponent de Segona B, al qual van sentenciar a la segona part amb els gols del xinès Wu Lei, el segon dels quals ja quan el partit estava en la recta final. En l'Espanyol van jugar ahir el manresà Lluís López, l'esparreguerí Pipa i Mohamed, amb passat a les files del Club de Futbol Martorell.

Pel que fa als altres catalans que tenien partits de Copa del Rei, hi va haver una mica de tot. L'Haro va eliminar el Llagostera (0-1) i el Girona va remuntar per guanyar per 1-2 el Linares Deportivo, amb gols de Marc Gual. El Nàstic es va desfer de l'Olot (3-1) tot i haver de jugar la pròrroga. En els penals, el Cornellà va cedir amb l'Oriola.

La golejada de la nit va ser la de la Reial Societat al Becerril (0-8). També van passar ronda el Betis, el Llevant, el Celta i l'Osasuna. L'Almeria, de Segona, queia amb el Tamaraceite canari (3-2).