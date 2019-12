Multa de 1.500 euros al Barça pel llançament de pilotes al camp durant el clàssic

El Barça ha estat multat amb 1.500 euros per la Real Federació Espanyola de futbol per l'episodi de llançament de pilotes durant l'encontre de lliga amb el Real Madrid, el dimecres 18 de desembre, que va obligar a aturar el joc durant un minut i mig mentre es retiraven aquests objectes del terreny de joc. L'acció havia estat instigada per Tsunami Democràtic dins la campanya d'accions reivindicatives per denunciar la crisi entre Catalunya i Espanya. Durant el partit, als afores del camp hi va haver aldarulls de caràcter greu amb cremes de contenidors i càrregues dels Mossos, que van acabar amb diversos detinguts i desenes de ferits. En paral·lel, la Federació també ha apercebut el Barça amb la clausura del camp.

En concret, l'acord adoptat pel Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol acorda que durant el partit hi va haver una alteració de l'ordre del partit "de caràcter greu", el que suposa una infracció de l'article 101.2 del reglament de la competició. Per això s'acorda una multa de 1.500 euros i un apercebiment de clausura per al Futbol Club Barcelona.