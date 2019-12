Nadal, reconegut com a campió del món per l'ITF

El mallorquí Rafa Nadal ha estat nomenat campió del món per la federació internacional de tennis per quarta vegada després que en aquest 2019 hagi aixecat dos títols de Grand Slam (Roland Garros i l'Obert dels Estats Untits), hagi guanyat la Copa Davis i tanqui el curs com a número 1.

Nadal és l'únic espanyol que té aquest títol honorífic, el qual li ha estat atorgat quatre vegades. Cinc cops l'ha guanyat Roger Federer i sis vegades Novak Djokovic i el ja retirat Pete Sampras.

«Estic molt content de rebre el premi de la federació», va dir Rafa Nadal, que va afegir que «acabar la temporada com a número 1 a l'ATP per cinquena vegada i gua-nyar un parell de títols de Grand Slam han fet que aquest sigui un any molt especial. Mirant enrere, jo mai hauria imaginat arribar fins aquí. A més, guanyar la Copa Davis va ser un final perfecte». Als 33 anys, Nadal va firmar una de les temporades més profitoses de la seva carrera esportiva.