La Sant Silvestre Manresana es farà el diumenge dia 29

Amb el pas de la prova del dia de Sant Esteve cap a la del darrer diumenge de desembre, que és el 29 enguany, tot és a punt per a la novena edició de la Sant Silvestre Manresana. La cursa, a càrrec del Grup Cube amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, començarà a les 11 del matí des del carrer d'Agustí Coll núm. 18. Des de fa 3 anys, la prova porta el nom de Memorial Dolors Garcia, com a homenatge i record de la monitora que va morir en un accident de bicicleta el juny del 2017.

Els detalls de la prova van ser explicats ahir pel regidor d'Esports, Toni Massegú, el representant del Grup Cube, Lluís Serracarbassa, i el pare de Dolors Garcia, Josep Garcia. També hi van ser patrocinadors i col·laboradors.

Massegú va valorar Garcia com «una gran persona i professional, la seva pèrdua va ser immensa i ens va deixar tots consternats». El regidor va destacar que és una cursa que «posa en valor l'entorn natural i rural de l'Anella Verda». Lluís Serracarbassa va destacar que es tornarà a lliurar el Premi Dolors Garcia a un dels corredors, i s'espera que n'hi hagi més de 300, i va confirmar que hi serà Oussama Chouati, vencedor en set de les vuit edicions celebrades.

La prova repetirà el seu format trail de l'any passat i la distància serà de 10 km. Les inscripcions es poden fer via online, a través de la pàgina web www.cube.cat, i també de forma presencial a les recepcions dels centres Cube i Duo. El preu és de 16 euros per al públic en general i de 14 per als abonats del Grup Cube. El mateix dia de la cursa també hi haurà inscripcions a 20 euros, que es tancaran just en el moment que s'arribi al número màxim de participants, establert en 500 persones.