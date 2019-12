Set representants del Bages i l'Anoia a l'All Star de Copa Catalunya 2020

Els dies 25 i 26 de gener tindrà lloc, a Granollers, la quarta edició de la Copa Catalunya de bàsquet; la tercera cal recordar que es va fer al Nou Congost manresà. Des de la Federació Catalana de Bàsquet ja s'han donat els noms de tècnics i jugadors que formen part de les seleccions, tant en la categoria masculina com femenina. Hi ha una bona representació de clubs de les nostres comarques, del CB Artés, el CB Navàs Viscola, el CB Igualada i la Joviat.

En categoria masculina, Jordi Estany, entrenador del CB Artés, dirigirà la selecció del grup 2 en la qual hi ha inclosos David Yuste (Navàs) i Roger Portella (Artés). En el concurs de les esmaixades hi serà també Serigne Fallou, del Club Bàsquet Navàs.

Pel que fa a l'All Star femení, hi ha seleccionades dues jugadores del CB Igualada (Carlota Carrera i Queralt Ribera) i una de la Joviat, Queralt Ribera, que participarà en el concurs de triples que es farà el diumenge 26 a la tarda. Tant els partits com els concursos seran retransmesos per La Xarxa.