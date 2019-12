El València aguanta fins al descans a Milà, i triomf clar del Madrid a Vitòria

El València Basket va jugar un bon partit en la seva visita a Milà per enfrontar-se a l'Armani però després d'aguantar el tipus en la primera part (43-43), després del descans no va poder mantenir el ritme dels d'Ettore Messina, que es van acabar imposant per 7 punts de diferència (78-71).

L'equip de Ponsarnau va tenir avantatges en el segon quart i en els primers 20 minuts va destacar l'actuació de Bojan Dubljevic, que va anotar 18 punts, amb 4 de 4 en triples, i que a la represa només va afegir dos punts més. Mike Tobey (11) i Quino Colom (9) van ser els altres homes més afinats en atac pels valencians. Per l'Armani va lluir la direcció del base canari Sergio Rodríguez, amb 10 punts anotats i 8 assistències, a més dels 15 punts de Della Valle i els 13 que va convertir Micov. El València, que diumenge visita el Congost, queda amb 6 victòries a Europa després de 15 jornades, mentre que els italians en tenen 8.

Al Buesa Arena hi va haver una pallissa del Madrid al Baskonia, i el resultat final va ser de 55-77. Al descans hi havia un 29-45 que els de Perasovic ja no van aixecar. En el Madrid, que té 12 victòries, qui va destacar va ser Jordan Mickey, autor de 15 punts. Avui, el Barça (11 triomfs) juga a Munic davant del Bayern (6).