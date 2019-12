El Barça recupera Busquets per intentar tancar bé l'any

El Barça intentarà acabar avui l'any amb una victòria, si pot ser el més folgada possible, davant de l'Alabès per tal de mantenir el lideratge de La Lliga després del desencís que va suposar l'empat i, sobretot, el joc en el clàssic contra el Reial Madrid. Per intentar mostrar un perfil més reconeixible, bàsicament al centre del camp, Ernesto Valverde recupera Sergio Busquets, que dimecres tenia febre, però perd Ansu Fati, que va rebre un cop de Bale al maluc i no podrà jugar avui.

El tècnic barcelonista va fer una convocatòria de vint jugadors de la qual n'han de caure dos, places que intentaran evitar Todibo, Wagué i Junior, els descartats habituals.

Tot i que el rival d'avui és el Deportivo Alabès, únic conjunt de Primera eliminat a l'eliminatòria inicial de la Copa, al camp del Jaén, les conseqüències del clàssic van planar sobre la compareixença del tècnic d'ahir. Respecte de les protestes del Reial Madrid pels dos penals no indicats sobre Varane, Valverde va ser taxatiu en dir que «amb el VAR no s'acabarà la polèmica, que està unida al futbol, perquè el futbol dona molt de si. Se'ns oblida que el VAR hi és per ajudar, però que el que arbitra és l'àrbitre».

Sobre el joc, va reconèixer que «nosaltres vam crear ocasions més clares, però hi va haver moments en què ens van dominar el joc a base de centrades laterals i d'estratègia. Tot es plantejava en la pressió alta que feien ells i el que comportava després».

De cara al futur, va enviar un avís en afirmar que «serà una temporada dura, com ho han estat totes. Aquest any no tenim l'avantatge que hem tingut els dos anteriors, tot i que ens trobem en una bona posició». Això sí, va deixar clar que «quan tot es decideix és quan arriba la primavera. A veure si som capaços d'aconseguir-ho. Ens agradaria anar sempre davant, que els contraris no fossin forts. Aquesta temporada hem fallat i els rivals també, i per això estem igualats». A més, va deixar entreveure que no hi haurà canvis en el mercat d'hivern, tot i que es parla del traspàs de Todibo al Milan o al Manchester United i la cessió d'Aleñá al Betis.



Multa per les pilotes

D'altra banda, ahir es va saber que el Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol va acordar ahir imposar una multa de 1.500 euros al Barça i avisar-lo de tancament del camp per alteració de l'ordre de caràcter greu en el partit contra el Reial Madrid. El motiu va ser el llançament de pilotes grogues amb el lema «Spain, sit and talk», que es va fer al minut deu de la segona part de l'enfrontament al Camp Nou.