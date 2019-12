El Barça tanca l'any amb una golejada i Messi de desembussador (4-1)

El Barcelona ha tancat l'any 2019 amb una nova golejada, aquest cop contra l'Alabès (4-1), en què Lionel Messi ha tornat a exercir de desembussador, quan amb un 2-1 el seu equip estava passant un mal moment, i l'argentí s'ha tornat a inventar una gran jugada que ha acabat en gol, el seu número 50 a 58 partits en aquest any.

Plàcida primera part d'un Barça molt superior a un Alabès que ha plantejat un partit de tall defensiu, deixant a dalt un solitari Lucas, que s'ha vist incapaç de superar als dos centrals blaugrana (Piqué i Umititi), encara que en una acció que ha habilitat a un company per córrer en solitari a la meta de Ter Stegen, l'àrbitre l'ha avortat per unes mans després de les que l'atacant no ha donat crèdit.

El Barcelona ha tingut la pilota, s'ha sentit amb pocs espais a la zona de creació, però ha sabut com trencar una nodrida defensa de l'equip d'Asier Garitano, enviant pilotes altes o diagonals a les bandes.

En una de les primeres accions dels blaugrana, Arturo Vidal, que marcaria el 2-0 al 45, ha realitzat una espectacular xilena en el minut 7, a la qual Pacheco ha respost amb una gran actuació. Tot i que la jugada ha continuat amb una rematada gens precisa de Suárez, l'àrbitre ha acabat anul·lant l'acció per fora de joc.

Un altre fora de joc, aquest cop més polèmic, ha estat el que ha impedit que el gol de Messi al minut 10 pugés al marcador.

Griezmann ha arreglat la situació al 14, després d'una centrada de Suárez per la banda dreta, a què Vidal no ha arribat, i el francès des del darrere ha connectat un xut precís amb la dreta al fons de la xarxa (1-0).

Al minut 20, Ter Stegen ha tocat la primera pilota en el partit, en un servei de porteria. Més problemes li han arribat al meta blaugrana vuit minuts després, quan Wakaso ha tingut una oportunitat immillorable per empatar, però després de guanyar-li l'esquena de Piqué i deixar assegut Umtiti, ha disparat fluix i desviat la pilota des del balcó de l'àrea.

En el tram final del primer temps, el Barcelona ha buscat amb insistència el segon, que ha pogut haver arribat en un contraatac de manual, en el qual Griezmann l'ha iniciat amb una gran carrera, Messi ha rebut a la frontal i després de sortejar jugadors i perdre la verticalitat ha disparat fluix i la pilota s'ha passejat paral·lela a la línia de gol, en una acció en què Piqué ha tingut l'opció d'empènyer però no ho ha fet.

Més contundent ha estat el Barcelona a poc segons de arribar-se a al minut 45, quan Arturo Vidal, aquest cop sí, ha marcat des de dins de l'àrea, després de rebre una passada de Suárez (2-0).

El domini blaugrana s'ha estès al segon període, en el qual l'Alabès ha tornat a fer un pas enrere, però sense perdre la fermesa de la seva defensa, avançada i comprometent l'ofensiva blaugrana, que queia en fora de joc en nombroses ocasions, com en el 51, en què l'àrbitre ha anul·lat un gol de Griezmann, quan Messi li ha fet una passada per alt.

Del possible 3-0, el Barcelona ha entrat en barrina en uns minuts, en els quals l'Alabès ha despertat de la letargia i va cregut que les seves opcions, com quan una passada llarga per la banda a Duarte, aquest ha llançat un centre de l'àrea i Pere Pons, que arribava només des del centre de camp, ha marcat gol (2-1).

El Barcelona ha tornat a mostrar la seva debilitat mental, tan recurrent en alguns episodis en els últims anys, que l'han portat a fracassos sonors, i en una passada compromesa enrere de Sergi Roberto, Ter Stegen i Piqué s'han embolicat davant la presència de Luis Rioja, i ha acabat amb el porter tirant des de fora de l'àrea la pilota a córner.

El Barça s'ha empetitit i l'Alabès s'ha agegantat, fins al punt que en un nou córner Lucas de cap ha rematat la pilota, que ha fregat el pal amb una rematada que ha motivat la primera, encara que tímida, protesta des de la graderia d'un mig buit Camp Nou .

Lionel Messi, Pilota d'Or i Bota d'Or al 2019, ha tornat a fer de Messi al minut 69, quan el Barça estava desconcertat i el partit s'havia aturat per una acció que ha sorprès els dos equips, quan en una dura entrada entre Wakaso i Umtiti, en què tots dos han vist groga, l'àrbitre l'ha resolt parant el partit i fent un bot neutral.

A continuació, Messi ha agafat la pilota, s'ha acostat a la frontal i amb quatre rivals envoltant-lo, s'ha tret un xut potent que ha entrat entre els tres pals (3-1).El Barcelona ha respirat i l'Alabès ha rebut un nou revés quan en una rematada de cap de Suárez, la pilota ha acabat en córner. No obstant això, des de la sala del 'var' han avisat l'àrbitre que podia haver-hi hagut penal. Després de revisar el vídeo, el col·legiat Melero López ha observat mà de Martín, que ha vist groga, i ha assenyalat pena màxima, que ha transformat l'uruguaià Luis Suárez en gol (4-1).



Fitxa de el partit:

4. Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Semedo, min.85), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Vidal, Sergio Busquets (De Jong, min.80), Aleñá; Messi, Suárez (Carles Pérez, min.85) i Griezmann.

1. Alabès: Pacheco; Martín, Ely, Ximo Navarro, Duarte; Aleix Vidal (Burke, min.85), Javi Muñoz (Luis Rioja, min.54), Pere Pons, Manu, Wakaso (Joselu, min.70); i Lucas.

Gols: 1-0, min.14: Griezmann. 2-0, min.45: Vidal. 2-1, min.56: Pere Pons. 3-1, min.69: Messi. 4-1, min.75: Suáez (p)

Àrbitre: Melero López, del comitè andalús. Ha mostrat targeta groga a Aleix Vidal (min.64), Wakaso (min.67), Umtiti (min.67), Martín (min.75), Ely (min.84) i Jordi Alba (min.88).

Incidències: partit corresponent a la divuitena jornada de Laliga, diputat al Camp Nou davant 63.054 aficionats.

Abans de el partit, l'exjugador blaugrana i internacional espanyol Carles Puyol ha lliurat el premi al millor jugador de Laliga al mes de novembre a l'argentí Lionel Messi.

El Barcelona ha homenatjat abans de el partit a l'equip blaugrana que fa deu anys va guanyar l'únic sextet del futbol europeu. EFE