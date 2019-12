Bou: «Mentre pugui vèncer seguiré en aquest esport»

El pierenc Toni Bou va declarar ahir que «ho tinc molt clar. Soc supercompetitiu i mentre pugui guanyar, seguiré en aquest esport». Bou va dir-ho en la presentació de la sisena estada de primavera de trial, que es farà a la Nucia, a Alacant, i en què l'anoienc exercirà de monitor de 45 joves promeses de quatre països d'entre 12 i 18 anys.

El 26 vegades campió del món de l'especialitat, tant a l'aire lliure com sota sostre, de 33 anys, va afirmar que aquesta pretemporada és un xic «diferent» de la d'altres anys ja que ha participat en proves de l'illa de la Reunió i França, però va incidir que l'objectiu per al 2020 serà el de sempre.

Així, desitja «aconseguir títols i gaudir d'aquesta carrera esportiva, que és més del que esperava». Bou té una bona relació amb la Nucia, el lloc on va certificar aquest any el Mundial i on va guanyar una de les seves primeres proves». Sobre l'estada, «hi ha molta base i d'allà surt la qualitat. Aquí estem acostumats a tenir pilots molt bons».