El CA Igualada organitza la Pujada a la Tossa

El CA Igualada Petromiralles, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Igualada, organitza aquest diumenge, amb sortida a les 10 del matí (cursa atlètica), la 47a edició de la Pujada d'Igualada a la Tossa de Montbui, 9è Memorial Lluís Torrescasana. Enguany es durà a terme la 3a Caminada Popular, no competitiva, amb sortida a les 9 del matí. La sortida d'ambdues modalitats es donarà des de l'Estadi Atlètic Municipal, per fer front a un recorregut per camins i corriols de 7.500 m. La cursa atlètica és oberta a atletes federats i no federats més grans de 14 anys.