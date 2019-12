La Generalitat ofereix una guia sobre la violència sexual

? Impulsada pel Consell Català de l'Esport, fa pocs dies es va presentar, a Barcelona, la Guia de la Violència Sexual a l'Esport, amb la presència de Gerard Figueras (secretari

general de l'Esport) i Blanca Nualart, que és responsable en matèria de gènere i també en els programes esportius transversals. Exemples que s'inclouen a la guia com del tot inacceptables, encara que no estiguin tipificats com a delictes, són fer comentaris o acudits sexistes, preguntar a menors sobre qüestions íntimes, fer massatges inadequats o convidar l'esportista menor a casa de l'entrenador. En la guia s'explica el procés de preparació de la víctima per part de l'abusador, que és una persona de l'entorn de confiança. Hi ha tres fases ben diferenciades. Primer hi ha una dinàmica d'abús de poder, en què l'abusador fa sentir la víctima especial. Després hi ha una segona fase en la qual l'abusador l'aïlla. «S'assegura el silenci i la lleialtat: aquest és el nostre secret», va posar com a exemple Blanca Nualart. Finalment, els abusos es van intensificant, i provoquen una gran pèrdua d'autoestima i de dignitat de la persona que els pateix. En el document es dona el consell als clubs de no interrompre el relat que faci la víctima, no culpabilitzar-la. També s'aconsella que en les entitats hi hagi una figura de referència per poder atendre els casos d'abusos.