L'Espanyol queda aparellat amb un Segona B abans de la final de Leganés

L'Espanyol va saber ahir que el San Sebastián de los Reyes, cuer del grup 1 de Segona Divisió B, serà el seu rival en la segona ronda de la Copa del Rei, sortejada ahir. El combinat de Machín, que dijous va eliminar el Lleida Esportiu, va saber que jugarà, per tant, contra un conjunt del nord de Madrid dos dies abans de visitar el sud de la capital, per enfrontar-se al Leganés en tota una final per a tots dos, els darrers classificats de La Lliga. El torneig viurà avui un Mallorca-Sevilla que també és important per a l'Espanyol, que esperen que els illencs no s'escapin a la classificació.



Tres catalans més

Del sorteig de Copa d'ahir va ressaltar l'eliminatòria que enfrontarà el Cartagena i el Girona. Els murcians lideren el grup 4 de Segona Divisió B. Pel que fa als dos equips catalans de la tercera categoria supervivents, el Badalona s'enfrontarà al Getafe, equip de Primera, i el Nàstic de Tarragona jugarà contra un combinat de Segona, el Saragossa.