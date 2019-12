«M'ha tocat remar però l'equip ha sabut créixer»

Viu la seva segona temporada a la banqueta de la Font de Sant Lluís, una autèntica 'cadira elèctrica'. Ha estat qüestionat des del primer dia, però ja ha guanyat una Eurocup i va classificar l'equip per a l'Eurolliga, en la qual és a prop dels llocs de play-off

El partit de demà entre el Baxi i el València Basket (Nou Congost, a les 12.30) té de protagonistes a les banquetes dos tècnics que van treballar junts. Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau van coincidir al club taronja, on van aconseguir el títol de lliga. Ponsarnau, que en les últimes setmanes ha superat altra vegada rumors de destitució, ve a un Nou Congost que coneix bé, on va fer el pas de ser un primer entrenador. Com a rival i màxim responsable d'un equip visitant, va guanyar-hi el 2015 al capdavant del Gipuzkoa (Pedro Martínez era el tècnic manresà) i hi va perdre en aquest 2019 amb el València Basket, el mes de febrer.



Com va aquesta temporada, en la qual han de compartir una lliga com l'ACB amb partits cada setmana d'Eurolliga?

És molt exigent. Perdíem, per diferents raons, un parell de grans referents com eren Will Thomas i Matt Thomas, també Diot, que va tenir problemes amb les lesions però era un jugador important. El que vam intentar va ser mirar de fitxar algun element consagrat, com el Chacho Rodríguez, i vam creure que apostaria per nosaltres però al final va ser que no. De tota manera, estic content de l'equip que vam aconseguir reunir i està oferint el que n'esperàvem.

Com ja li va passar als primers mesos de la temporada passada, més d'una vegada s'ha donat per feta la seva destitució quan els resultats no l'acompanyaven. Com ho ha viscut?

M'ha tocat remar, sí. Fa un any havia d'inculcar una filosofia, el calendari va ser força complicat i les lesions ens van perjudicar. En aquest inici de temporada el que vam tenir van ser, sobretot, mals resultats a Europa i un parell de derrotes a la Fonteta en la lliga, amb el Gran Canària i l'Unicaja, però l'equip s'ha refet, i ha sabut com créixer. En defensa encara penso que ens manca poder ser més sòlids, però en l'atac sí que ja hem guanyat en paciència, saber buscar les millors opcions.

Després de perdre el 10 de novembre a Múrcia, vostè va tenir una reunió decisiva amb la cúpula del club. Què es va dir en aquella trobada?

Em van citar Paco Raga, que és el director general, i Chechu Mulero, el director esportiu. Em van dir que volien que continués al davant de l'equip, i volien saber si jo m'hi veia amb cor. La resposta va ser afirmativa, que hi havia una tendència positiva i que creia que els resultats positius arribarien, com així va ser.

Des de fora es percep que els jugadors han estat sempre molt al seu costat.

Sí, no en tinc cap queixa, tot el contrari. La meva filosofia sempre ha passat pel convenciment, que els jugadors creguin en el que fan.

I quina relació té amb l'amo del club i també de Mercadona, Juan Roig?

Hem tingut poc contacte, però sempre que hem coincidit el que ell m'ha demostrat és proximitat i molt suport. Crec que, des que va apostar per Paco Raga en el càrrec de director general, el club va fer un pas endavant de qualitat, amb un nucli dur a la plantilla amb els jugadors nacionals i estrangers implicats com en Dubljevic i Sam van Rossom.

I amb la premsa valenciana, com ho porta?

Home, he hagut de gestionar les situacions més properes al que és el morbo, com si em feien fora o quin jugador descartava a cada partit. Interessa més això que les qüestions purament de joc.

Amb Rafa Martínez, que ara és al Bilbao, van acabar bé?

Sí, hi ha una relació personal que està per sobre de tot. Durant la temporada passada ell va tenir un any difícil, amb lesions, i no em va ser fàcil entrar-lo en dinàmica. Estic content que al RETAbet ell es pugui sentir important.

Li han criticat que hagi tardat molt a donar minuts a jugadors com Abalde i Marinkovic...

Tinc 14 jugadors i he d'escollir, i al principi de temporada tenien, tant l'un com l'altre, molts minuts i tampoc no guanyàvem. El que es va fer va ser donar més pes a uns jugadors experts i després, com ha estat el cas de l'Alberto, altres han agafat més confiança.

I què li sembla el Baxi?

Juga amb un estil marcat per unes idees conceptuals que són molt intel·ligents de l'entrenador, i els jugadors les han anat assimilant. Al principi era molt important en aquest sentit el base Ferrari, fins que es va lesionar; tot i així l'equip s'ha refet, ha sabut ser sòlid en competititivat i té peces claus com Dani Pérez i Toolson.

En tot cas la diferència física de les dues plantilles sembla que és molt gran, i començant pels pivots...

Sí, potser menys en la posició de tres, amb Vaulet; en la resta és veritat que, teòricament, tenim la superioritat. Però haurem jugat 4 partits en 9 dies i tenim l'obligació de guanyar per anar a la Copa.

Manté el contacte amb Pedro Martínez?

I tant! L'any que vam estar junts al València va ser molt enriquidor per a mi en l'àmbit professional, i n'ha quedat una gran amistat. Abans, per a mi ja era un model.