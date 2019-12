Sorora, una mirada femenina que neix des del Berguedà

Sorora deriva del llatí soror, que és textualment germana. El 2018 es va admetre com un neologisme la paraula sororitat, que descriu una versió femenina de la fraternitat. «La solidaritat per ser dones», com expliquen Alba Xandri i Laura Roca, impulsores i fundadores de la revista Sorora, l'expressió que elles han derivat de sororitat, i en la qual s'han posat com a objectiu oferir «el que faltava, un espai editorial que permeti la visualització i també el reconeixement de les dones en tot el que és l'esport. És evident que hi ha un monopoli de la visió que té l'home i creiem que mancaven la veu i la mirada femenines. En tot cas, la nostra revista vol ser del tot inclusiva, ens adrecem a tot tipus de públic, amb temes que siguin d'interès per a tothom, per a dones i per a homes».

Sorora és trimestral, en sortirà una per cada estació de l'any. Ja ha aparegut la primera de totes, la que correspon a la tardor, i per al mes de gener es prepara la segona, la de l'hivern. S'edita en paper ecològic i es pot fer la subscripció anual. Alba Xandri esmenta el fet que «els temes que hi ha no són notícies que envelleixin, més aviat són per guardar, poden ser útils en qualsevol moment».

Elles són les impulsores que han assumit els riscos que suposa una aventura que «hem de compaginar amb les nostres feines respectives». Tenen una difusió de 750 exemplars, el seu objectiu és autofinançar-se i de suport tenen els consells de Mercè Martí Baliarda, psicòloga gironina experta en mirada de gènere.

Pel que fa a les seccions que té la revista, n'hi haurà de fixes en tots els números. Per exemple, la Dona de la Portada serà la imatge d'una esportista amateur, una heroïna anònima. L'entrevista del primer número està dedicada a una biker, Anna Ramírez, que és campiona de la Titan Desert, que ha corregut al Tour i al Giro, i «que segur que seria professional si fos un home». La secció del viatge mostra un reportatge sobre Israel i hi ha unes pàgines dedicades a la dieta, al vi, a sortides en família, a promeses, a microaventures i a la invitació a un indret (Welcome to my place) que fan esportistes de fora, en aquest cas a Nova Zelanda. La jugadora de bàsquet Laia Palau és una altra de les convidades en un número amb columnes d'opinió a càrrec de Piti Capella, Anna Comet i Eva Moral.