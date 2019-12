Triomf còmode del Barça, que no és líder per deu punts

El Barça no es va haver de despentinar gaire per guanyar el segon partit de l'Eurolliga aquesta setmana, a la pista d'un Bayern de Munic que no va poder repetir la gesta de l'any anterior i derrotar els blaugrana. Aquest resultat, combinat amb la victòria del Madrid a la pista del Baskonia de dijous i amb la derrota a casa de l'Anadolu Efes contra el CSKA (80-81), amb un bàsquet de Mike James que no va poder ser rebatut per Shane Larkin, provoquen un triple empat al capdavant de la classificació. Aquest es resol per diferència de punts, que és favorable al Reial Madrid, amb deu d'avantatge sobre el Barça i quinze respecte dels turcs. A darrere, a una victòria hi ha el Maccabi i a dues, el CSKA. Aquests semblen, ara per ara i amb diferència, els millors equips del torneig.

Pel que fa al Barça, va disputar un partit molt sòlid a Munic en què va anar sempre davant, primer amb les cistelles de Higgins i, en el segon quart, amb la direcció de joc i anotació de Hanga i Delaney i els punts finals de Mirotic. Van ser sis punts seguits del montenegrí i un triple de Higgins els que van situar la màxima diferència a l'electrònic (22-37), rebaixada mínimament pels bavaresos al descans.

A la segona part, la feina del Barça va ser de gestió d'una diferència que no va baixar sensiblement en cap moment dels deu punts, però que tampoc no va tirar cap als vint. El Bayern només va maquillar el resultat al final amb els punts de l'exjugador del Burgos Paul Zipser.

En els altres partits d'ahir, Khimki-Zalgiris Kaunas (83-74), Estrella Roja-Olympiacos (88-81) i Asvel Villeurbanne-Alba de Berlín (93-81).