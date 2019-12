Catalunya sub-15 també supera el País Basc en la primera fase de l'estatal

La selecció catalana sub-15 va superar el combinat del País Basc per 3-1 en un partit on el conjunt català va saber capgirar el marcador per obtenir la victòria i quedar invicte en la primera fase del Campionat d'Espanya que s'està disputant a Bilbao. Amb les berguedanes Judit Pujols (FC Barcelona) com a titular i Aina Rueda (CCR Alt Berguedà) com a suplent i sense disputar cap minut, el conjunt català va saltar al terreny de joc amb un ritme lent. Degut al desgast físic en la victòria per 1-0 davant el Galícia en l'estrena, Catalunya es va topar amb un País Basc amb la motivació d'actuar com amfitrió. Les basques es van avançar amb un gol de penal al minut 26 obra de Jone Amezaga.

Aleshores, la sub-15 va despertar de cop i una genial jugada per la banda de Laia Martret va suposar l'empat. La seva centrada al segon pal va tornar a les seves botes després d'un refús de la portera basca i va donar ales a una Selecció que necessitava aquest aire fresc. Abans del descans Nora Fernández va creuar un xut per donar avantatge al conjunt català.

A la represa, el combinat sub-15 va dominar de principi a final i va poder sentenciar amb el tercer gol de la capitana Nora Fernández, que va completar el seu doblet particular.

Amb aquest triomf l'equip català tanca la primera fase de l'estatal invicte i amb els sis punts possibles aconseguits.