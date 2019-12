El CF Martorell perd el tercer partit seguit al terreny de joc del penúltim, l'Alcarràs

La mala dinàmica de joc i de resultats que afecta el CF Martorell es va allargar al camp de l'Alcarràs, on l'equip dirigit per Albert Nualart va encaixar la tercera derrota consecutiva. No encertar a transformar les múltiples ocasions de gol generades i les errades defensives puntuals van abocar els blanc-i-vermells a la derrota.

Els martorellencs van dominar el primer terç del matx i van disposar de tres clares ocasions per avançar-se a l'electrònic. La rematada al pal d'Èdgar Álvaro va ser la més clara. Els visitants no les van materialitzar i l'Alcarràs va aprofitar una disfunció defensiva del seu oponent per establir l'1 a 0. Adrià Aguilera va restablir l'equilibri al marcador dos minuts després, en aprofitar una centrada d'Isaac Santaulària.

El domini i les ocasions blanc-i-vermelles van caracteritzar els primers 15 minuts de la represa, fins que la lesió del central Enric Soriano va provocar més desajustos en la defensa visitant. Aquestes disfuncions les van aprofitar Iván Lorenzo i Pere Galcerán per sentenciar el triomf lleidatà.