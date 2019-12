Un grup de socis del Manresa reclama per carta l'estat de comptes

Un grup de socis del Manresa va fer arribar divendres a la nit al president del Manresa, Luis Villa, una carta en la qual demanen l'estat de comptes del club i la convocatòria d'una assemblea de socis.

«El motiu que ens ha portat a fer la petició és la nostra preocupació per l'economia de l'entitat arran de la informació publicada al diari Regió7, en una entrevista on es feia esment de la important quantitat de diners que es deu de temporades anteriors i que, pel que s'interpreta, pot posar en perill l'economia actual i futura del club», esmenta un del paràgrafs de l'esmentada carta que signen socis ben diversos com Manel Villaplana, Pere Arévalo, Francesc Soria, Miguel Porcel o Jordi Porcel, entre altres. Alguns d'aquests socis van oferir la seva col·laboració aquesta mateixa temporada per trobar esponsoritzacions (algun fins i tot va ser nomenat directiu) tot i que en l'actualitat tots ells s'han apartat de l'actual directiva que presideix Luis Villa després de la retirada, ja la campanya passada, de José Luis Correa.

En la carta es comenta també que «aquesta petició es fa per escrit degut a la negativa tant del president Luis Villa com de la tresorera Rosa Garcia a les reiterades peticions, fins i tot en reunions on part dels sotasignats han aportat recursos al club mitjançant gestions publicitàries de patrocinis». Com a conclusió, es considera que la finalitat «és evitar qualsevol situació futura de desequilibri econòmic del club i tota vegada que no s'ha fet fins a data d'avui cap convocatòria d'assemblea sol·licitem el balanç i compte d'explotació de l'exercici 2018, la relació de deutes a tercers, pressupostos aprovats per l'assemblea del club ni del patronat de la fundació, relació de membres i càrrecs de la junta actual i dels patrons de la fundació, persones amb autorització de representació i signatura bancària i la data prevista de l'assemblea ordinària».