L'hora de tombar un equip d'Eurolliga

Una setmana després del gran triomf a Badalona, el Baxi té avui una altra prova de foc, en aquest cas al Nou Congost i davant un rival encara més potent. El València Basket és un equip, tot i que avui tindrà alguna baixa, que disposa d'una plantilla plena de recursos, amb una dimensió física que és superior a la manresana. I és que es tracta d'un equip d'Eurolliga que està competint amb tots els grans i ja ha assolit 6 victòries en el màxim torneig del continent. A l'ACB, però, encara li falta lligar un

nombre suficient de triomfs si vol ser a la Copa del Rei.

El Manresa, per la seva banda, va abaixar el llistó en la visita de la Champions al Lietkabelis (77-61) tot pensant precisament en avui. S'ha renovat l'ala-pivot Mitrovic, que es va quedar a Manresa per no desgastar-se i arribar en plenes condicions a la gran lluita que els pivots del Baxi hauran de dirimir amb els interiors del València, un estol de jugadors que combinen qualitat tècnica i poder físic.

El Baxi necessita la victòria per fer un pas més cap a la salvació, i set dies abans de jugar un partit de gran transcendència a la pista del que és un rival molt directe, el Coosur Betis. Cvetkovic entra en la convocatòria per al partit d'avui i el descartat és Luke Nelson. Pere Tomàs és entre els 12 jugadors escollits; caldrà veure si només per arrodonir el nombre de fitxes de nacionals o ja disposarà de minuts després de la seva lesió. Els dos que continuen de baixa són Jordan Sakho i Ferrari.

Pedro Martínez va manifestar a la prèvia del partit que «tindrem davant un gran rival i aquest és un partit complicat en defensa per a nosaltres. Tenen uns pivots que generen molt, i en les accions dels dos contra dos és un equip molt perillós. Pere Tomàs farà la roda però encara no ha pogut acabar cap entrenament sencer. Crec que la setmana vinent estarà millor».



Avui, partit solidari

Coincidint amb el matx d'avui del Baxi Manresa i el València es farà la tradicional rifa en benefici de La Marató de TV3, que està dedicada a les malalties minoritàries. Són patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000. Actualment, n'hi ha descrites unes 7.000, i al voltant del 80% són d'origen genètic.

Als passadissos del pavelló es podran comprar les tires per tres euros vàlides per a un sorteig de regals que es farà al descans. És la iniciativa que cada any té lloc per aquestes dates dins la campanya de Manresa per La Marató.

Al final del partit, els jugadors, tècnics i directius del Manresa es reuniran en el tradicional dinar de Nadal, que enguany tindrà lloc a la sala SevenSeven. I demà, tota la plantilla acudirà a una altra de les cites que no manquen mai en aquestes dates: visita a la planta de pediatria de Sant Joan de Déu.