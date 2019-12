L'Igualada Rigat cedeix en els darrers minuts a Calafell

Ni el 0 a 2 que lluïa al marcador al descans ni el retorn de Roger Bars van ser suficients per tal que l'Igualada Rigat puntués a la difícil pista del CP Calafell Tot l'Any. L'equip de l'exentrenador arlequinat Ferran López, que perdia per 1 a 3 a l'inici del segon període, va protagonitzar una gran remuntada en els deu minuts finals del matx que va culminar Sergi Torné, autor d'un hat trick, amb el gol que va atorgar la victòria als locals quan faltaven 4 minuts i 18 segons per a la conclusió. La pressió ofensiva arquelinada en aquest últim tram del partit no va fructificar i els de Francesc Linares va encaixar la cinquena derrota de la temporada a l'OK Lliga i van cedir la tercera posició al CE Noia.

La primera meitat es va caracteritzar pel domini igualadí. Els anoiencs van imposar el seu estil de joc i es van avançar a l'electrònic amb el primer gol de Tety Vives (min 10). Un minut i escaig després, el golejador Jordi Méndez va fer el 0 a 2 i va consolidar l'avantatge arlequinat. Tot seguit, Elagi Deitg (minut 16) va aturar el penal executat per Sergi Romeu.

Els del Baix Penedès va iniciar el segon període amb la determinació de revetir la situació i Sergi Torné va deixar la diferència en la mínima expressió (1 a 2). Tety Vives, que ahir va recuperar la seva millor versió en atac, va replicar 17 segons després (1 a 3).

Els anoiencs van resistir els embats ofensius dels de Ferran López durant els següents 11 minuts, però Àngel Rodríguez va refermar l'ambició dels locals en marcar el 2 a 3 quan faltaven 9 minuts. Sergi Torné va materialitzar la remutada amb dos gols en 19 segons.