El Manresa ven cara la seva pell davant un líder Terrassa amb inferioritat

Vibrant el partit que van jugar ahir a la tarda el Manresa i el líder provisional de la Tercera Divisió, el Terrassa, amb victòria visitant, molt treballada, tenint en compte que els egarencs van haver de jugar amb deu homes des del minut 29, quan va ser expulsat Galeano. Els manresans van merèixer un resultat positiu, però l'experiència dels jugadors del Terrassa al final va ser determinant.

El Terrassa va sortir molt fort, generant perill des del primer minut. Una passada en profunditat entre els centrals va ser aprofitada per Kilian per afusellar per baix a Pol Busquets en l'u contra u. Només es portaven tres minuts de joc i el marcador ja era desfavorable al Manresa. Tot i això, els d'Andreu Peralta van pair prou bé la gerra d'aigua freda i es van refer amb aproximacions, no de molt perill, però sí que donaven la sensació d'haver recuperat l'ànim. Al minut 11, un xut centrat de Walter Fernández va anar a les mans del porter del Terrassa Ortega.

Tot i anar a davant en el marcador, el Terrassa no renunciava a fer el segon. Al minut 25, els egarencs van estar a punt d'aprofitar un rebuig curt de Pol Buquets amb el cap però Galeano, a porteria buida, va xutar a fora molt desviat. El mateix Galeano va ser el protagonista al minut 29 quan va ser expulsat per travar per darrere el davanter del Manresa Fran Orellana quan aquest encarava tot sol la porteria visitant. Tot i jugar amb inferioritat, el Terrassa va tenir un altre cop el gol molt a prop. En aquest cas va ser Joan Castanyer qui va desviar a córner des de la mateixa ratlla de gol un xut de Coro, de nou a porteria buida. El Terrassa va reforçar la defensa però sense renunciar a l'atac. A mida que passaven els minuts, el Manresa va intensificar el seu domini tot i que el joc es va travar força. Al minut 43, una centrada rasa d'Erik Sarmiento va ser rebutjada pel defensa visitant Pelegrín i la pilota va estar a punt d'entrar a la seva pròpia porteria. Es mastegava l'empat i aquest no va tardar en arribar. Quedava poc pel descans quan va arribar a Bernat una pilota morta i aquest va engaltar un xut ras lluny de l'abast d'Ortega.

A la represa, el joc es va mantenir força equilibrat tot i que amb major domini del Manresa. El lateral Ruano va fer una bona passada enrere des la la línia de fons, però no va trobar rematador (min 54). Els dos equips buscaven la victòria. Coro ho va intentar de lluny, però desviat (min 60). Tant el Manresa com el Terrassa tenien força dificultats per crear accions reals de perill. Els vallesans en van tenir una al minut 72 però Pol Busquets va fer una gran aturada davant Kevin. Els visitants van donar la sensació d'arribar millor al tram final. En un llançament de córner, Sergi Arranz es va avançar als defensors del Manresa i va aconseguir l'1 a 2. Era el minut 75 i el Manresa va quedar molt tocat, malgrat que va buscar l'empat sense encert.